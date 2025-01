VEJA COMPLETO

Programação dos 202 anos da Independência de Itaparica terá shows de Brown, Maiara & Maraisa e Kannário

Além de música, semana de celebrações vai incluir atos cívicos e religiosos

Carol Neves

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 14:05

Carlinhos Brown, Maiara & Maraisa e Kannário Crédito: Divulgação

Itaparica vai celebrar os 202 anos de independência com uma programação especial que começa na segunda (6) e segue até 11 de janeiro, com manifestações cívicas, culturais e religiosas, além de uma série de shows com artistas como Carlinhos Brown, Maiara% Maraisa e Igor Kannário, entre outros.

Ao todo, serão seis dias de comemorações, sendo três dedicados a shows, que acontecerão no palco montado no Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica, entre os dias 9 e 11 de janeiro, a partir das 22h. A programação do primeiro dia vai contar com o grupo de arrocha Toque Dez, o pagodeiro Igor Kannário e por fim o cantor Isaque Gomes e a banda Clara Evidência.

A segunda noite terá apresentações de Cauanzinho, Carlinhos Brown e Henry Freitas. No terceiro e último dia de shows, será a vez das bandas Novo Assunto e Di Propósito, seguido pela dupla Maiara & Maraisa, e o cantor Petty encerrando.

Tradição

As comemorações terão início na segunda-feira (6), com a puxada do Carro do Caboclo. O cortejo sairá do bairro Jardim dos Namorados, percorrendo as ruas do Centro Histórico de Itaparica, ainda sem a imagem do Caboclo, acompanhado por moradores que iluminam as ruas com fachos acesos, às 21h.

No dia 7 de janeiro, data da Independência de Itaparica, acontece o ponto alto das festividades ao longo de todo o dia. A programação terá início com a alvorada, às 5h, seguida pelo hasteamento da bandeira, às 7h, no Forte São Lourenço. Ainda pela manhã, será realizada uma missa em agradecimento à Nossa Senhora da Piedade, na Igreja Matriz da cidade, às 8h.

Às 16h, acontece o tradicional cortejo pelas principais ruas de Itaparica, com a participação de grupos de índios, caboclos, baianas, sambadeiras e capoeiristas, que exaltam as tradições históricas e culturais da cidade. O momento mais aguardado do cortejo é a puxada do carro do Caboclo, que representa os guerreiros e guerreiras que lutaram pela liberdade do seu povo. A imagem do Caboclo sairá da Fonte da Bica, percorrendo as ruas do centro da cidade no carro, a partir das 16h30.

A programação religiosa inclui a oração do Te Deum na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, às 17h30. Às 19h será realizada a apresentação do Auto “Roubada da Rainha” na Aldeia Campo Formoso, que também será apresentada nos dias 8 e 9 de janeiro. O último dia das manifestações religiosas, 9 de janeiro, será encerrado com o discurso do prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira, às 20h30. A população se despedirá do Caboclo no ritual conhecido como 'Guardada', com cortejo que sai do Campo Formoso e percorre as ruas da cidade, às 21h.

“As comemorações pela Independência de Itaparica são um marco para nossa cidade. Um momento inesquecível em que celebramos e homenageamos o protagonismo e o heroísmo do povo itaparicano, que bravamente lutou pela independência de sua terra. Esta festa simboliza a exaltação das nossas tradições e história e vai ajudar a fomentar a cultura e a economia do nosso município”, diz o prefeito de Itaparica, Zezinho Oliveira.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E CÍVICA

6 de Janeiro

21h – Puxada do carro do caboclo com facho

Local: jardim dos namorados – ruas do Centro Histórico

7 de Janeiro

5h – Alvorada

Local: Forte São Lourenço

7h- Hasteamento da Bandeira

Local: Forte São Lourenço

8h- Missa em agradecimento a Nossa Senhora da Piedade

Local: Igreja Matriz

16h - Saída com Cortejo

Local: Sede Largo Senhor do Bonfim

16h30- Puxada do Carro com Caboclo

Local: Fonte da Bica – Ruas do Centro Histórico

17h30 - Te Deum

Local: Igreja Matriz

19h – Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

8 de Janeiro

19h- Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

9 de Janeiro

19h Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

20h30 – Discurso do prefeito

Local: Praça do Campo Formoso

21h Guardada

Local: Campo Formoso – Ruas do Centro Histórico

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (Atrações já confirmadas)

9 de Janeiro (Quinta-feira) - A partir das 22h

Toque Dez

Igor Kannário

Isaque Gomes

Clara Evidencia

10 de Janeiro (Sexta-feira) – A partir das 22h

Cauanzinho

Carlinhos Brow

Henry Freitas

11 de Janeiro (Sábado) – A partir das 22h

Novo Assunto

Di Proposito

Maiara & Maraisa