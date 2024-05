MEMÓRIA

Projeto apresenta legado de Lélia Gonzalez em Salvador

Biblioteca Central recebe Seminário Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas, além de exposição

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 10:53

Lélia Gonzalez Crédito: Acervo Lélia Gonzalez

Em homenagem aos 90 anos do nascimento e 30 anos do falecimento de Lélia Gonzalez, o Projeto Memória resgata vida e obra da escritora e ativista em uma série de atividades itinerantes por sete capitais brasileiras até agosto de 2025. Salvador é a primeira cidade a receber a exposição e o seminário Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas, na Biblioteca Central do Estado.

Nesta terça (28), a abertura, às 18h será com a mestra de cerimônias Luana Nascimento, a Neyzona. Será apresentado um vídeo de orientação e um documentário sobre a trajetória de Lélia Gonzalez. Em seguida, acontece o seminário 'O Pensamento Decolonial de Lélia Gonzalez e sua contribuição para a Educação'. Os participantes são Fabiana Lima - doutora em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, autora de tese sobre o pensamento decolonial de Lélia Gonzalez; Edson Lopes Cardoso, doutor em Educação pela USP; e Jurema Batista, professora especialista em Políticas Públicas pela UFRJ.

Além do seminário, o Projeto Memória apresenta uma exposição com 18 painéis históricos que registram a vida e a obra da escritora. A mostra ficará aberta à visitação do público durante o período de 30 dias, com programação específica para estudantes da rede pública de ensino. Tudo com entrada franca.

Completam o Projeto Memória a edição de um livro foto biográfico em formato de e-book e de audiobook, gratuito e digital, um website, um vídeo de orientação e o Almanaque Pedagógico sobre Lélia Gonzalez, uma ferramenta educacional abrangente e inovadora sugerindo recursos educacionais acessíveis para professores, educadores e alunos de todos os níveis de ensino.

Referência mundial do feminismo negro e uma das maiores pensadoras do Brasil, sendo pioneira no debate público acerca de raça e gênero, Lélia tem sua contribuição intelectual revisitada de modo didático nas atividades do Projeto Memória, também voltadas de modo especial a estudantes da rede pública de ensino.

“O legado de Lélia Gonzalez precisa ser entendido dentro dessa luta que começou no tempo pretérito, mas que, infelizmente continua cada vez mais necessária no tempo presente. E acredito que há de avançar como memória, tornando-se uma memória de potência, resiliência e resistência”, afirma o presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Morais.

Depois de passar por Salvador, o Projeto Memória segue para Belo Horizonte (MG), São Luís (MA), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e encerra em Brasília (DF).

SERVIÇO

Projeto Memória – Lélia Gonzalez: Caminhos e Reflexões Antirracistas e Antissexistas

Onde: Biblioteca Central do Estado da Bahia (Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador).

Abertura da Exposição: 27 de maio, às 15h, no Espaço Quadrilátero da BCEB. Visitação de segunda a sexta, das 8h30 às 19h; e aos sábados das 8h30 às 12h. Entrada franca. Até 27 de junho.