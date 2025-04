GRATUITO

Projeto Elegbapho reúne artistas negros em evento na Casa do Benin

Coordenado pelo ator Nando Zâmbia, edição de lançamento recebe Sullivan Bispo, Tânia Bispo e Jarbas Bittencourt

Luiza Gonçalves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:07

Projeto Elegbapho reúne artistas negros em evento gratuito na Casa do Benin Crédito: Divulgação/Adeloyá Ojúbará

O ator e iluminador Nando Zâmbia lança nesta quarta-feira (9), às 18h, na Casa do Benin, o projeto Elegbapho – Território Afrocênico de Celebração Negra. A iniciativa busca promover um espaço de reflexão e trocas artísticas entre criadores negros e irá nutrir a dramaturgia do próximo espetáculo do artista. >

Nesta edição inaugural, Zâmbia reunirá para um bate-papo o ator Sulivã Bispo e a coreógrafa Tânia Bispo, seguido de um pocket show com o diretor musical Jarbas Bittencourt, acompanhado pela musicista Talita Felícia. O ritual de abertura será realizado pelo ogan e pesquisador do culto a Exu, Domingos Okanlewá.>

“Sabemos que ainda estamos muito longe de uma situação de equidade, e falar do lugar da resistência continua sendo necessário. Por outro lado, não podemos esquecer que os nossos ancestrais nunca deixaram de celebrar”, afirma Zâmbia sobre a inauguração do projeto.>

Além do evento de lançamento, o Elegbapho realizará outros encontros em Salvador, no mês de maio, reunindo artistas, pensadores e expoentes negros em torno da importância da celebração. O projeto conta com consultoria dramatúrgica da diretora Onisajé, com quem Zâmbia desenvolve a pesquisa e práticas do Teatro Preto de Candomblé.>

Nando é ator, iluminador e produtor cultural, com mais de 15 anos de atuação nas artes cênicas na Bahia. Em 2010, foi indicado como ator revelação ao Prêmio Braskem por sua atuação no espetáculo Dois Perdidos Numa Noite Suja. Com seu primeiro solo, Irumalé Ayê, circulou por países como Portugal, Itália, Alemanha e Grécia. Como iluminador, assina o desenho de luz de espetáculos como Pele Negra, Máscaras Brancas; Medeia Negra; Exu – A Boca do Universo, entre outros.>