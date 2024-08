CINEMA

Promoção cobra R$ 6 por ingressos de filmes nacionais no Cinépolis

Na Terça Nacional do Cinépolis, que acontece hoje (20) deste mês traz todos os filmes brasileiros atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros com ingresso único de R$ 6 (salas tradicionais ) e R$ 15 (salas Vip).

A ação ainda conta com o combo promocional, que inclui 1 pipoca média e 2 bebidas de 500 ml com valor especial.

Produção baiana, Revoada, de José Umberto Dias, acompanha um grupo de cangaceiros, composto por duas mulheres e oito homens, que ficam desnorteados com a morte de Lampião e não sabem como agir depois da perda. Estão num impasse entre se entregar ou buscar vingança, e são perseguidos pela polícia e a angústia pelo interior do nordeste.

Outro filme em exibição pé a comédia De Pai Para Filho, com Marco Ricca, Miá Mello e Juan Paiva. Com direção de Paulo Halm, a trama conta a história de um roqueiro que fez muito sucesso nos anos 80, mas, decadente e doente, decide se matar. Ao saber da morte do pai, seu filho deixa sua cidadezinha e vem para o Rio. Acontece que chegou tarde demais: o pai já foi cremado. O fantasma do homem, então, aparece para o rapaz para se reconciliar com o passado.