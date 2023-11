Quabales Banda recebe Ivete Sangalo, Zé Ricardo e Baile Favellê por R$ 0,50 no TCA

Quabeles. Crédito: Redes sociais

A Quabales Banda apresenta o show “Essa É a Bahia”, no 17º ano do Domingo no TCA. No palco, o grpo vai receber Ivete Sangalo, Zé Ricardo e Baile Favellê como convidados especiais no dia 3 de dezembro, a partir das 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia).



O grupo anfitrião trará no repertório trabalhos autorais e músicas conhecidas do público baiano, misturando tecnologia, performance e ancestralidade para mostrar a força das favelas e das periferias.

Fundada em 2012, a Associação Cultural Quabales é um projeto socioeducativo e cultural idealizado por Marivaldo dos Santos e pela produtora Fernanda Mello.

O objetivo principal é poder colaborar com o aprendizado, incentivar a inclusão social e profissional de crianças, adolescentes, jovens e adultos, usando a música, a arte e a cultura como ferramentas para o combate às desigualdades.

Todas as atividades ocorrem no Nordeste de Amaralina, morada de Marivaldo, multi-instrumentista, compositor, produtor e integrante do STOMP, que está em cartaz na Broadway há mais de 20 anos.

O Domingo no TCA também marcará a estreia do Favellê Music, selo de música urbana, que entra no mercado musical na mesma data com o lançamento do primeiro single e videoclipe da Quabales Banda. O selo conta com a parceria da empresa Nas Nuvens, presidida pelo conceituado produtor musical Liminha, e também da empresa Ingrooves, que faz parte da Virgin Music Group.

“Tudo o que o público vai ver é fruto do que colhemos desses 12 anos de atuação do Quabales. É um movimento que está inserido no trabalho de formação em arte e educação e que possibilitou o desenvolvimento de novos projetos, como a criação de um selo musical para artistas da periferia, além da própria Quabales Banda, que hoje emplaca uma estrada no mercado profissional da música”, detalha Marivaldo dos Santos.

O Baile Favellê, uma das atrações do AfroPunk 2022, também vai agitar o público, reunindo artistas que integram o selo Favellê Music. Muita performance, dança, energia e mensagens construtivas aparecem em meio a estilos que vão desde o trap e pagotrap até a MPB e o funk.