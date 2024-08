NOVA HERDEIRA?

Quarto filho? Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara, afirma que filha de 10 anos é de Neymar

Jogador assumiu a terceira filha há alguns meses

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 10:21

A cada dia, um novo filho de Neymar é assumido publicamente e, desta vez, parece que vem uma quarta herdeira para a família do jogador. A ex-modelo húngara Gabriella Gaspar afirma que a filha de 10 anos, Jásmin Zóe, é fruto do relacionamento rápido que teve com o ex-Santos.

Segundo o jornal O Globo, Neymar já passou pela coleta do material genético em Belo Horizonte e em breve deverá saber se é pai da menina. A defesa da ex-modelo alega que o processo corre em segredo de Justiça.

Entretanto, o material genético da menina ainda será coletado na Hungria e, só em seguida, será enviado para o Brasil. A informação é que os dois tiveram uma "ficada" em abril de 2013, quando Gabriella estava fazendo um trabalho na Bolívia e encontrou Neymar.

Na ocasião, a ex-modelo foi apresentada ao jogador após a vitória da Seleção Brasileira. Desde então, ela tenta entrar em contato com Neymar e a família para revelar que a menina é filha dele, mas sem sucesso.

As tentativas intensificaram em dezembro de 2022 no Instagram e foram anexadas no processo. Caso seja confirmada a paternidade, Neymar terá de pagar uma pensão de 30 mil euros, que em reais fica cerca de R$ 178 mil. Além disso, um valor retroativo aos dez anos de vida da menina e alimentos mensais.