AOS 27 ANOS

Quem era Ana Paula Vieira? Cantora morreu em acidente com vereador

Morreu neste domingo, 12, aos 27 anos, a cantora sertaneja Ana Paula Vieira . Ela sofreu um acidente com o namorado, o vereador Marcelo Stocco, em Rondônia. Marcelo também não resistiu. A informação foi confirmada pela prefeitura de Pimenta Bueno, onde o vereador cumpria mandato, no domingo.

"Marcelo Stocco, durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno", disse um trecho da nota, compartilhada nas redes sociais "Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música."

No sábado, 11, a cantora havia se apresentado no Bodega Cacoal, casa noturna no município de Cacoal. O estabelecimento lamentou a morte. "Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e super especial que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz", escreveu.