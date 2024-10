PRECURSOR

Quem era André Mussi, pioneiro do MMA na Bahia que morreu em academia no Rio

Um dos pioneiros do MMA na Bahia, André Mussi morreu na terça-feira (22) em uma academia no Rio de Janeiro, e deixou uma marca no mundo da luta. O ex-lutador de 48 anos nasceu em Salvador e foi responsável pelo início das artes marciais no estado. Ele esteve à frente de eventos como o Clube da Luta e o Bahia Combat.