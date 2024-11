ORIGEM DA VIDA ANIMAL

Quem veio primeiro: o ovo ou a galinha? Cientistas descobrem resposta para o famoso dilema

Pesquisadores de universidade suíça chegaram a uma conclusão após descobrirem um organismo unicelular capaz de se dividir em embriões

Os especialistas observaram que quando a célula que forma a C. perkinsii atinge o seu tamanho máximo, ela divide-se, mas mantém sempre a sua dimensão original, formando colônias multicelulares que se assemelham a formação de um embrião, em algumas espécie desenvolvido dentro do ovo. A descoberta surpreendeu a comunidade científica.

Os membros da equipe suíça estão otimistas com os resultados da pesquisa que podem servir de suporte a outras investigações, como a de fósseis com 600 milhões de anos com estruturas também semelhantes a embriões, e que já desafiaram as concepções tradicionais da ciência.