Rachel Reis volta ao MAM com o 'Canto da Sereiona' neste sábado (1º)

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 11:20

Rachel Reis Crédito: Divulgação

A cantora baiana Rachel Reis, indicada ao Grammy Latino, deu início ao seu novo projeto neste verão. Batizado de "Canto da Sereiona", trata-se de uma apresentação que mistura seus maiores sucessos com músicas inéditas. Após uma edição de estreia lotada, o evento retorna ao Museu de Arte Moderna (MAM), em Salvador, no próximo sábado (1º). Durante a noite, os fãs poderão conferir algumas das novas canções do próximo álbum de estúdio da artista, incluindo os hits "Ensolarada" e "Deixa Molhar", que já estão disponíveis nas plataformas digitais. >

A nova edição do "Canto da Sereiona" contará com participações de Afrocidade, Jau, Uana, Barro e Gabriel Mercury, além da DJ Libre Ana, que fará o set de abertura, e o DJ Infa Vermelho, que encerrará o evento. O projeto, que traz uma conexão com o sol e o calor do verão, marca a entrada de Rachel em uma nova fase de sua carreira. O próximo álbum está previsto para ser lançado em abril.>

Em 2024, a artista encerrou o ano com sucesso em sua primeira turnê pela Europa, passando por países como Portugal, Espanha, Irlanda, Alemanha e França. Durante o ano, Rachel ampliou sua visibilidade ao ter suas músicas incluídas em trilhas sonoras de produções de destaque, como "Bateu", em parceria com Gilsons e Mulú, que fez parte da novela "Renascer" (TV Globo), e "Maresia", que integra a trama "Fuzuê" (TV Globo) e está também presente em "Cacau" (Portugal). Além disso, faixas como "Caju", que figura em "Cangaço Novo" (Prime Video), e "Pelo", da série "Amigos Sem Compromisso" (HBO Max), foram alguns dos destaques do ano.>

SERVIÇO >

Rachel Reis apresenta "Canto da Sereiona" em Salvador >

Data: 01 de fevereiro (sábado) >

Horário: 17h >