Rafael Cardoso se isola em fazenda após descobrir que será pai

Rafael Cardoso decidiu se afastar das redes sociais. Isso acontece após diversas polêmicas no último mês. O ator está morando em uma fazenda no Mato Grosso do Sul.



O galã supostamente engravidou uma psicóloga no interior do Rio, onde ele tem uma fazenda. Ele tem prestado apoio à Carol Ferraz e até já viajou para encontrar a família da jovem, que mora no Mato Grosso do Sul.



Antes disso, em julho, Rafael se envolveu em uma polêmica ao compartilhar um vídeo do humorista Nego Di em que o ex-BBB propaga falas homofóbicas contra João Guilherme, após o ator vestir um cropped. "Estou contigo", escreveu Rafael na legenda do postagem.