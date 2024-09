SAÚDE REAL

Rainha Camilla quebra protocolo e atualiza estado de saúde de Rei Charles III

A fala aconteceu durante uma parada no Dyson Cancer Center no Royal United Hospital em Bath, Inglaterra. Camilla inaugurou oficialmente o novo prédio do Royal United Hospital (RUH), que oferece serviços a mais de 500.000 pessoas no sudoeste da Inglaterra.