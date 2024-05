Rapper baiana, Duquesa é indicada ao BET Awards 2024: ‘Acho que ainda estou sonhando’

“Eu já nasci pronta” é uma das frases que ecoam nos versos de “Classudona”, faixa do álbum TAURUS (2023), da rapper baiana Duquesa. A afirmação não poderia fazer mais sentido agora que a artista foi indicada ao BET Awards 2024, premiação internacional criada pela Black Entertainment Television, que premia artistas afro-americanos da música, cinema, esporte e outras áreas do entretenimento.

A feirense, destaque nacional atualmente, concorre na categoria “Viewer’s Choice: Best New International Act” (Escolha do Público: Melhor Novo Artista Internacional), ao lado dos artistas Bellah (Reino Unido), Cristale (Reino Unido), Holly G (França), Jungeli (França), Makhadzi (África do Sul), Oruam (Brasil), Seyi Vibez (Nigéria) e Tyler Icu (África do Sul).