DE VOLTA ÀS TELAS

Raquel Brito terá nova chance na Record após ser eliminada de A Fazenda, diz coluna

Irmã de Davi Brito, a ex-peoa vai participar da segunda temporada do reality "Acerte ou Caia", gravado fora do país

Com gravação em realização no Chile, a segunda temporada do "Acerte ou Caia" da Record teria pressa para colocar a irmã de Davi Brito no ar, já que o programa tem apresentado bons índices de audiência.

Além de Raquel Brito, o ganhador do BBB24 e irmão da ex-peoa Davi Brito já gravou participação no game show de Tom Cavalcante. Mulher Melão e o ex-BBB Nizam também estão confirmados nesta temporada

A baiana foi eliminada do programa no dia 7 de outubro deste ano, após sentir fortes dores no peito. Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda, inflamação em músculo do coração.