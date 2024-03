CINEMA

Rede de cinema em Salvador promove iniciativa especial com indicados ao Oscar 2024

Passada a 96ª cerimônia do Oscar, no último domingo (10), a Rede Cinemark preparou uma programação especial batizada de Passaporte Oscar Cinemark, desta segunda (11) a 20 de março.

A ação é uma ótima oportunidade de maratonar ou rever as principais produções nomeadas e vitoriosas da edição mais recente da maior premiação da sétima arte. Na mecânica, o cliente que comprar ingressos e assistir a dois dos filmes indicados ganha a terceira entrada para o próximo filme.

São válidos somente os ingressos comprados e resgatados pelo aplicativo da rede e da Ingresso.com no período da ação. Para adquirir o ingresso grátis, basta se dirigir à bilheteria do cinema e apresentar o comprovante das sessões anteriores. O voucher também deve ser utilizado somente no mesmo período, em salas 2D.