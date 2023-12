Regina Casé celebra fim das gravações de 'Dona Lurdes - O Filme': 'Que delícia e privilégio'

A atriz e apresentadora Regina Casé celebrou o fim das gravações de “Dona Lurdes - O Filme​”. O último dia do trabalho — spin-off da novela "Amor de Mãe" — foi na sexta-feira (8). "Que delícia e privilégio viver Dona Lurdes mais uma vez!", comentou a artista, que anunciou na última semana o encerramento do seu contrato fixo com a Globo após 40 anos de casa.



As gravações começaram no dia 30 de outubro. A obra, que ainda tem previsão de estreia, é uma adaptação para o cinema do livro "Diário de Dona Lurdes", lançado em maio deste ano por Manuela Dias, autora da novela da Globo. O roteiro é de Claudio Torres Gonzaga ("Os Parças"). O filme vai focar na vida de Dona Lurdes um ano após os eventos finais da trama televisiva. Regina Casé protagoniza a trama com a icônica personagem que, agora, enfrenta uma nova fase de sua vida. Os cinco filhos seguiram seus próprios caminhos e ela se redescobre como mulher, após anos dedicados à maternidade.