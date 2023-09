Remake de A Pequena Sereia chega ao Disney+ com cena inédita

Depois de causar burburinho nas redes sociais por escalar Halle Bailey, uma atriz negra, para o papel principal, a versão com atores do longa em animação A Pequena Sereia chega ao streaming. Com conteúdo extra —Javier Bardem, que faz o rei Tritão, interpreta a canção Impossible Child, numa cena que não foi incluída na versão para o cinema.



A produção apresenta a adorada história de Ariel, uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. A mais nova das filhas do Rei Tritão, e a mais rebelde, Ariel anseia por descobrir mais sobre o mundo além do mar e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante Príncipe Eric.