BOA CAUSA

Réplicas de obras de artista baiano estampam rótulo de bebida e são expostas em pontos de Salvador

Ele nasceu Reinaldo Eliomar de Freitas Marques da Silva, mas ficou conhecido no mundo das artes como Renot. Natural de Santa Luzia, no interior da Bahia, começou a pintar, aos 25 anos, tendo como principal inspiração o cangaceiro Lampião. Na década de 60, se juntou a amigos e fundou a galeria de arte Manoel Querino, em Salvador. Anos depois, se mudou para São Paulo, onde inaugurou a legendária Galeria Renot nos Jardins. Se estivesse vivo, o artista teria completado 92 anos na última terça-feira (15). E, justamente no mês que é celebrada a existência do artista, que morreu em 2021, chega a Bahia o lançamento da Minalba Premium by Renot, projeto que visa homenagear o legado do artista baiano, promovendo uma exposição exclusiva de réplicas de suas obras em diversos pontos de Salvador.