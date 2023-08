Repórter Maurício Kubrusly vive na Bahia após diagnóstico de demência frontotemporal

Maurício Kubrusly, ex-repórter da Globo. Crédito: TV Globo

Conhecido pelos brasileiros por fazer matérias conhecendo o país inteiro, o repórter Maurício Kubrusly vive atualmente perto da praia, cercado da família, e longe dos holofotes.



O jornalista, que já foi um dos maiores repórteres da televisão brasileira, foi demitido da Globo em 2019, e agora vive no interior da Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, a mesma doença do ator de Hollywood Bruce Willis.

Na noite deste domingo (20), durante a série especial sobre os 50 anos do Fantástico, o programa exibiu uma retrospectiva do quadro "Me Leva, Brasil", onde ele viajava pelo país mostrando diversas histórias.

Em seguida, o programa mostrou que Maurício, que atualmente tem 77 anos, está morando com a esposa, Beatriz Goulart, e o cachorro, Shiva, no sul da Bahia, sem revelar a cidade.

"Maurício Kubrusly deixou para trás São Paulo para mergulhar na natureza, o que tem sido um bom remédio para lidar com a Demência Fronto Temporal (DFT), que foi diagnosticado há alguns anos. A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", disse a matéria.

O Me Leva, Brasil foi criado nos anos 2000 no Fantástico. O quadro deu tão certo, que se tornou um fenômeno no país inteiro, permanecendo no programa até 2016, quando Maurício começou a sentir os primeiros sintomas da demência.

Naquele mesmo ano, o repórter teve um infarto, e colocou dois stents no coração. No ano seguinte, sofreu uma queda, e teve problemas graves de saúde, que ocasionaram em uma cirurgia para retirar um coágulo do cérebro.