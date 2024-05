Repórter que caiu do 3° andar tentava fugir de extorsão, afirma site

No apartamento do suspeito, a vítima teria questionado se o astrólogo era um garoto de programa, mas foi negado antes do ato sexual. No entanto, na delegacia, o homem contou que só deixaria o repórter sair da casa dele mediante o pagamento de R$ 500.

Com a porta trancada e com medo da situação, o jornalista tentou fugir passando do terceiro andar para a sacada do apartamento de baixo, mas a vítima escorregou e caiu do terceiro andar.