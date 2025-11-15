COMIDA

Restaurante de cozinha ibérica celebra 5 anos com Festival de Paellas

Cardápio reúne cinco sabores do famoso prato da culinária espanhola

Ronaldo Jacobina

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 12:00

Paella Valenciana Crédito: Caio Diniz/Divulgação

Se uma paella só já é muito bom, cinco então, nem dá pra imaginar a farra gastronômica que é. Quer dizer, não dava, porque a partir desta segunda-feira (17), esse prato, um dos meus preferidos na vida, ganha todas estas versões no restaurante Santiago Culinária Ibérica, tanto nas unidades do Clube Espanhol como na do Shopping Barra. O Festival de Paellas celebra os cinco anos da marca e ficará em cartaz até o dia 30 deste mês.

Paella Vegetariana Crédito: Caio Diniz/Divulgação

O cardápio, que habitualmente oferece três opções deste clássico da cozinha espanhola, ganhou duas novas: a de Arroz Negro, muito popular naquele país, especialmente entre os pescadores das áreas costeiras e que leva camarão, polvo, lula, mexilhões e tinta de lula; e a outra que é uma adaptação à moda brasileira, ou melhor, à moda nordestina, feita com carne de fumeiro, bacon, calabresa, chorizo espanhol, frango e banana da terra, que ganhou o nome de Sertaneja.

Paella Marinera Crédito: Caio Diniz/Divulgação

As duas novidades se somarão às paellas que já constam do cardápio da casa. Duas delas são as clássicas Marinera, feita exclusivamente com frutos do mar, e a Valenciana que leva, além dos frutos do mar, frango, carne suína e chouriço. A outra é a versão vegetariana que substitui as proteínas animais por legumes e que já se tornou um clássico da casa. A ideia do festival surgiu da cabeça inquieta do empresário de origem galega, Rafael Casqueiro que, nacionalista que é, afirma ter se inspirado no Dia da Hispanidade (sim, tem esse dia que é celebrado pela comunidade espanhola em 12 de outubro). Casqueiro explica que desde a abertura do primeiro Santiago, há cinco anos, no Clube Espanhol, a paella tem reinado absoluta no cardápio.

Paella Sertaneja Crédito: Divulgação

Poderíamos considerar que o público do clube é basicamente de espanhóis e descendentes, daí tamanho sucesso, mas o mesmo vem acontecendo na unidade do Shopping Salvador, aberta há cerca de um ano, onde o prato é também um dos mais pedidos. Daí a decisão do restaurateur de disponibilizar as cinco receitas tanto na hora do almoço como na do jantar, em porções individuais e para duas pessoas. No Santiago, a rica tradição da cozinha ibérica segue as receitas passadas por gerações na família Casqueiro. “A proposta do Santiago é proporcionar aos nossos clientes vivenciar a experiência gastronômica da Península Ibérica, especialmente da Espanha e Portugal”, diz o empresário.

Paella de Arroz Negro Crédito: Divulgação

Serviço:

@santiago.culinaria

Festival de Paellas

Quando: 17 a 30 de novembro

Onde: Santiago Culinária Ibérica (Shopping Barra e Clube Espanhol)

Contato: 71 98405 2395

Nota de rodapé: