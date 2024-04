SUSTO E EMOÇÃO

Rihanna segura mão de ex-BBB Camilla de Lucas em evento e reação viraliza

Já imaginou ir em um evento e ter a mão apertada por Rihanna? Foi o que aconteceu com a influenciadora Camilla de Lucas, que está na Califórnia e encontrou a artista internacional no lançamento da Fenty Beauty, marca da empresária internacional.

Ela estava observando o evento, quando descobriu que Rihanna estava chegando. Logo preparou a câmera do celular para gravar apenas a passagem da cantora, mas acabou recebendo o carinho da artista.

"Gente, essa sou eu em choque porque a Riri chegou. Eu estava virando a câmera para fazer um vídeo e ela, do nada, segurou a minha mão. E como não sou nada expressiva, tive um pire paque do chaves e virei meme na gringa", brincou na legenda dos stories do Instagram.