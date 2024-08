TV

Rita Batista e Russo Passapusso falam da carreira e cultura baiana em entrevista ao Conversa com Bial

Nesta terça-feira (6), o Conversa com Bial entrevista dois convidados que vêm deixando sua marca na televisão brasileira: Rita Batista e Russo Passapusso estarão no palco para compartilhar suas trajetórias e visões sobre suas carreiras e a cultura baiana.

Rita é um exemplo de versatilidade e autenticidade no jornalismo. Sua jornada inclui passagens memoráveis por diversas emissoras de rádio e televisão, onde sempre se destacou pela capacidade de abordar temas complexos com clareza e sensibilidade. Recentemente, embarcou em um novo desafio como apresentadora no canal GNT. Ela se tornou uma voz influente, não apenas pelo seu conhecimento, mas também pela maneira empática e humana com que trata os assuntos.