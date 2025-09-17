LUTO

Robert Redford foi ícone do cinema e ativista ambiental

Ator morreu nesta terça (16), aos 89 anos

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:00

Robert Redford recebeu o Oscar como melhor diretor em 1981, por Gente Como a Gente Crédito: divulgação

Morreu nesta terça (16), um dos grandes nomes de Hollywood, o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos. Conhecido por produções como Três Dias do Condor, Golpe de Mestre, e Butch Cassidy e Sundance Kid, ele morreu durante o sono, segundo a assessoria do ator. Redford morreu “em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah, lugar que ele amava, cercado por aqueles que amava”, disse a assessora em comunicado.

Após alcançar o estrelato na década de 1960, Robert Redford foi uma das maiores estrelas dos anos 70, com filmes como O Candidato, Todos os Homens do Presidente e Nosso Amor de Ontem. Ele encerrou a década com o Oscar de Melhor Diretor por Gente Como a Gente, de 1980, que também venceu o prêmio de Melhor Filme.

Com Butch Cassidy e Sundance Kid, de 1969, Redford ganhou projeção internacional ao lado de Paul Newman Crédito: divulgação

O cabelo louro e o sorriso de garoto o tornaram um dos protagonistas mais desejados, mas o ator trabalhou duro para transcender a aparência de galã, seja através do ativismo político, a disposição em aceitar papéis menos glamourosos ou a dedicação em fornecer uma plataforma para filmes de baixo orçamento no Festival de Sundance.

Seus papéis variaram muito. Do jornalista investigativos em Todos os Homens do Presidente, a um homem da montanha em Mais Forte que a Vingança, passando por um agente duplo no Universo Cinematográfico Marvel. Suas coestrelas incluíram Jane Fonda, Meryl Streep e Tom Cruise. No entanto, seu parceiro de tela mais famoso foi o velho amigo e colega de ativismo Paul Newman.

Redford interpretou um astuto fora da lei ao lado de Newman em Butch Cassidy, de 1969, um sucesso de bilheteria que deu nome ao Sundance Institute e ao festival de cinema independente que Redford criou. Ele também se juntou a Newman em Golpe de Mestre, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1973, pelo qual Redford recebeu uma indicação de Melhor Ator como um jovem golpista na Chicago da década de 1930.

O caso Watergate, que levou o presidente Nixon, dos EUA, à renúncia, está em Todos os Homens do Presidente Crédito: divulgação

Os papéis em filmes tornaram-se mais esporádicos após os anos 70, pois ele se concentrou na direção e na produção, e em seu novo papel como patriarca do movimento de filmes independentes nas décadas de 1980 e 90, através do seu Sundance. No entanto, estrelou o campeão de Melhor Filme de 1985, Entre Dois Amores. Em 2013, recebeu algumas das melhores críticas de sua carreira como um marinheiro naufragado em Até o Fim, filme no qual foi o único ator. Em 2018, foi novamente elogiado no que chamou de seu filme de despedida, The Old Man & the Gun.

“Considero que tive uma longa carreira da qual estou muito satisfeito. Tem sido tão longa, desde que eu tinha 21 anos”, disse, pouco antes do lançamento do filme. “Eu penso que agora que estou chegando aos 80 anos, talvez seja a hora de me aposentar e passar mais tempo com minha esposa e família”, completou.

Sundance

Redford observou Hollywood se tornar mais cautelosa e controladora durante os anos 70 e quis recapturar o espírito criativo do início da década. Por isso, Sundance foi criado, em 1985: para nutrir novos talentos longe das pressões de Hollywood. O instituto fornece um campo de treinamento e produz o festival, sediado em Park City, Utah, onde Redford comprou um terreno na esperança inicial de abrir uma estação de esqui.

Em vez disso, Park City se tornou um lugar de descoberta para cineastas até então desconhecidos, como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e Darren Aronofsky. “Para mim, a palavra a ser sublinhada é ‘independência’”, definiu o festival, em 2018. “Sempre acreditei nessa palavra. Foi isso que me levou a querer criar uma categoria que apoiasse artistas independentes que não tinham a chance de serem ouvidos”.

“A indústria era bastante controlada pelo mainstream, do qual eu fazia parte. Mas eu via outras histórias por aí que não tinham a chance de serem contadas e pensei: ‘Bem, talvez eu possa dedicar minhas energias a dar uma chance a essas pessoas’. Olhando para trás, me sinto muito bem com isso”, completou.