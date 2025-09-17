Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

"A Última Sessão de Freud" traz o diálogo entre o pai da psicanálise e o escritor C.S. Lewis

Espetáculo segue até o próximo dia 28 no Teatro Sesc Casa do Comércio; ingressos custam entre R$ 50 e R$ 140

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:00

Os protagonistas são interpretados pelos atores Odilon Wagner (Freud) e Marcello Airoldi (Lewis) Crédito: Divulgação

O ano era 1939. No dia em que é deflagrada a Segunda Guerra Mundial, o psicanalista Sigmund Freud recebe o escritor C. S. Lewis para uma conversa em seu consultório, na cidade de Londres, na Inglaterra. Durante 1h30, eles conversam sobre assuntos como a existência divina, o sentido da vida, a natureza e as relações humanas.

Crítico do pensamento religioso, Freud busca entender os motivos pelos quais Lewis renunciou ao ateísmo e se converteu ao cristianismo. Esse é o ponto de partida da peça A Última Sessão de Freud, que estreia nesta sexta (19), no Teatro Sesc Casa do Comércio, onde segue até dia 28, sempre de sexta a domingo.

Essa é a segunda passagem da peça por Salvador, após uma temporada de sucesso no ano passado. Com direção de Elias Andreato, a obra é baseada no livro Deus em Questão, escrito pelo professor doutor Armand M.Nicholi Jr. e adaptado ao teatro pelo autor americano Mark St. Germain. Os protagonistas são interpretados pelos atores Odilon Wagner, que vive Freud, e Marcello Airoldi, que dá vida a Lewis.

“Eles conversam de uma forma bem-humorada, se cutucando, se ironizando, mas também tem momentos de sofrimento de ambos, onde se acolhem. Enquanto há o diálogo, também há um conflito do lado de fora, com o rádio trazendo notícias a todo momento, além do barulho de bombas e sirenes pela cidade. Tudo isso torna esse universo muito presente para eles”, afirma Odilon.

A presença da guerra na vida dos personagens se estende para além do fato de estarem em uma cidade sob ameaça constante de bombardeios. Judeu, Freud chegou na capital inglesa após fugir da perseguição nazista na Áustria, seu país natal - e de Hitler. Já Lewis serviu o exército inglês na Primeira Guerra Mundial e revive traumas dessa experiência conforme novas informações chegam pelo rádio.

“No mundo em que vivemos hoje, onde quem pensa diferente se torna inimigo, a peça é um alento e um elogio ao diálogo. São dois homens com pensamentos totalmente diferentes, que travam embates veementes, mas que nunca passam da linha do respeito e vão para o ataque pessoal”, pondera o ator.

"A Última Sessão de Freud" ganhou versão em longa-metragem; filme está disponível na HBO Max Crédito: Divulgação

Para se preparar para interpretar o “pai da psicanálise”, Odilon Wagner evitou ver obras sobre a vida de Freud para fugir de possíveis caricaturas acerca do personagem histórico. “Ele é um dos homens mais conhecidos do século XX para cá. Qualquer pessoa que não conhece nada de psicologia, sabe alguma coisa sobre ele. O maior desafio na preparação foi justamente buscar essa humanidade do Freud e, para isso, eu queria evitar me ‘contaminar’ com outras percepções sobre ele”, justifica.

“A Última Sessão de Freud” segue em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio até o dia 28 de setembro, com exibições às sextas e sábados, às 20h e aos domingos às 17h. Por conta da demanda, uma sessão extra foi aberta aos sábados, às 17h. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 140 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Após as sessões das sextas-feiras, o público poderá acompanhar um debate sobre os temas abordados no espetáculo. Nesta primeira semana, a conversa contará com a participação do psicanalista Marcelo Veras e do comunicador Mário Kértesz.

“Nos meus 55 anos de carreira, eu nunca tive a oportunidade de interpretar um personagem tão potente quanto esse. O impacto que o pensamento do Freud ainda tem, mesmo no século XXI, é impressionante. A beleza da peça é justamente o fato de não ter vencedor, são duas pessoas conversando, apresentando suas visões de mundo e causando reflexões em quem assiste”, finaliza Odilon Wagner.

Leia mais

Imagem - Mário Kertész relata memórias afetivas e bastidores da política em sua autobiografia

Mário Kertész relata memórias afetivas e bastidores da política em sua autobiografia

Imagem - Ladeira da Preguiça conta história de amor e resistência no Centro Histórico de Salvador

Ladeira da Preguiça conta história de amor e resistência no Centro Histórico de Salvador

Imagem - Mostra de Cinemas Africanos exibe filmes de nove países e promove debates em Salvador

Mostra de Cinemas Africanos exibe filmes de nove países e promove debates em Salvador

Mais recentes

Imagem - Robert Redford foi ícone do cinema e ativista ambiental

Robert Redford foi ícone do cinema e ativista ambiental
Imagem - 6 receitas práticas e saudáveis com beterraba

6 receitas práticas e saudáveis com beterraba
Imagem - 5 filmes ótimos que chegam ao cinema nesta semana

5 filmes ótimos que chegam ao cinema nesta semana

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
01

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
02

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos
03

Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
04

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro