TODA AJUDA É BEM VINDA

Roda Cultural, projeto focado na arte e cultura de Salvador, lança vaquinha para se manter na ativa

A publicitária Rafaele Libório criou, em 2015, a Roda Cultural, após perceber que não tinha tantas divulgações de eventos por Salvador. O projeto conta com cerca de 80 mil seguidores apenas no Instagram, mas está correndo o risco de encerrar as atividades devido à falta de apoio financeiro e investimento.