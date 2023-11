Rodrigo Bocardi apresenta jornal ao vivo com terno rasgado

Rodrigo Bocardi apresentou o Bom Dia São Paulo, na TV Globo, com o terno rasgado nesta sexta-feira, 17. O apresentador só percebeu isso no programa ao vivo, enquanto lia comentários dos telespectadores no X (antigo Twitter).



O figurino do apresentador começou a ser discutido depois de Ananda Apple criticar a gravata que Bocardi usava no início do programa. Após trocar por uma verde, os internautas elogiaram a nova peça e aproveitaram para alertar sobre o rasgo na manga do terno.