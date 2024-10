FÃ DA MODALIDADE

Rodrigo Hilbert participa de campeonato de mountain bike na Bahia

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert aportou em Porto Seguro, no Sul da Bahia, para participar de mais uma edição da Brasil Ride, ultramaratona de ciclismo que está na 14ª edição. O evento terá sua largada neste domingo (20), em Arraial D’Ajuda e em Guaratinga.

Fã do mountain bike, Hilbert vai disputar a competição pela segunda vez. Ao lado do amigo Rodrigo Barreto, Hilbert disputará a categoria Nelore. Ele voltou a participar depois de três anos e revelou que, por conta de trabalho e questões pessoais, não conseguiu se preparar nas últimas edições.

“A gente fica numa tensão, assim, até a largada. Depois entendemos que todo mundo está no mesmo balaio, sofrendo, pedalando forte e querendo chegar. Isso se torna uma grande parceria geral. Isso é uma das coisas mais bonitas da Brasil Ride e que me emocionou muito. Cruzar a linha de chegada no último dia é o momento mais tocante. A emoção fica à flor da pele”, salientou Hilbert, que completou falando das dificuldades da prova.