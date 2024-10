CLUBE CORREIO

Rodrigo Sant’Anna vive cinco personagens na comédia Atazanado

O humorista Rodrigo Sant’Anna está de volta aos palcos com seu novo espetáculo Atazanado, que chega a Salvador neste fim de semana, para apresentações no Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA) de sexta (25) a domingo (27). Clube CORREIO dá 40% de desconto no valor do ingresso.

Integram a coleção de personagens a mulher do site de busca, que não tem paciência para perguntas idiotas, um peru de natal que volta do além irritado e vira encosto de quem o comeu na ceia.

Rodrigo costura o espetáculo com stand up comedy, compartilhando as histórias e perrengues de sua trajetória pessoal para criar uma identidade com a plateia. A ideia é se aproveitar dos hábitos do mundo moderno para refletir, através de uma comédia hilária, o cotidiano de uma geração.