Rogério Flausino relembra perrengue no Carnaval de Salvador: ‘Desci direto pra ambulância’

Ele relembrou o quanto a experiência foi exaustiva para quem não estava acostumado

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 09:16

Rogério Flausino relembra perrengue no Carnaval de Salvador Crédito: Paulo Belote/TV Globo

O cantor Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, participou do programa “Revele”, do Grupo Metrópole, nesta quarta-feira (9), e compartilhou uma divertida lembrança de quando se apresentou no Carnaval de Salvador. Flausino relembrou a experiência vivida no Circuito Osmar, no Campo Grande, em 1999, época em que a banda estava no auge de sua popularidade.

Durante a entrevista, o artista contou que a Jota Quest havia recebido convites para se apresentar em várias festas populares do Brasil, incluindo outros carnavais icônicos como os de Fortaleza e Rio de Janeiro. “A gente foi fazendo um aquecimento para o Carnaval de Salvador”, disse ele, revelando que foi um dos momentos mais marcantes da sua carreira. “Aí chegou no carnaval, no circuito tradicional, oito horas de trio elétrico, meu filho!”, brincou o cantor.

Rogério Flausino também relembrou o quanto a experiência foi exaustiva para quem não estava acostumado com a energia da festa baiana: “Eu desci do trio direto pra uma ambulância”. Apesar do esforço físico, o cantor afirmou que guarda a experiência com carinho. “Foi muito legal, muito divertido. É muito cansativo para quem não está acostumado. Eu me lembro com muito carinho”, concluiu.