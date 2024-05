NOVA VIDA

Roseana Murray fala sobre novos projetos literários ‘Escrever é meu ofício’

Roseana vai lançar um livro – e já tem outros projetos em vista

Publicado em 22 de maio de 2024 às 10:05

Roseana Murray Crédito: Redes sociais

A escritora e poetisa Roseana Murray, de 73 anos, compartilha com seus seguidores o progresso de sua recuperação, após ter o braço amputado por causa de um ataque de pitbulls no início de abril, quando saía de casa, por volta das 6h, para uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, hábito que mantinha diariamente.

Como prometeu enquanto ainda estava no hospital, Roseana vai lançar um livro – e já tem outros projetos em vista. Na segunda-feira (20), a poetisa escreveu em suas redes sociais que aguardava o editor para uma reunião e endossou a paixão pelo que faz: “Escrever é o meu ofício”.

Em um breve poema, Roseana também narrou as sensações que ainda experimenta mesmo após a amputação.

“O braço direito não existe mais, mas pensa que existe e é uma existência sombria de choques e dor, como um fantasma que afiasse as facas na cozinha”.

A autora já havia mostrado aos seguidores o processo de readaptação e aprendizado da escrita com a mão esquerda. Em uma publicação no dia 29 de abril, ela mostrou animação e disse que já digitava como se sempre tivesse sido canhota.

Roseana foi atacada por três cães da raça pitbull no último dia 5 de abril, quando saía de casa, por volta das 6h, para uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, hábito que mantinha diariamente. No ataque, ela teve o braço e a orelha direita arrancados. Gravemente ferida e desmaiada, a escritora foi arrastada pelos cães por cerca de 5 metros.

Após 18 dias internada, ao receber alta, ela recebeu uma homenagem especial dos funcionários do hospital, que vestiram uma camisa com a estampa “Lute como uma poeta” e anunciou alguns planos.