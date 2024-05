APÓS SUSTO

Escritora Roseana Murray reencontra ultramaratonista que a salvou de ataque de pitbulls: ‘Anjo’

Eduardo era motorista de ônibus e teve depressão há 10 anos

Publicado em 17 de maio de 2024 às 08:51

A escritora e poetisa Roseana Murray compartilhou através das redes sociais, nesta quinta-feira (16), um registro do reencontro emocionante que teve com o ultramaratonista Eduardo Neves, que a salvou quando foi atacada por três pitbulls em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o atleta chegou a ser avisado para não seguir pela rua, por haver cachorros bravos à solta, mas não hesitou ao ouvir gritos de socorro da vítima.

“Eduardo, o maratonista, foi o primeiro anjo que me salvou. Ele, para se salvar de uma grave depressão, começou a correr e corre grandes maratonas. Eduardo gostaria de ter um patrocínio. É verdadeiramente um anjo“, escreveu Roseana na legenda da publicação.

Conhecido como Bem-Te-Vi ou Canela Seca, Eduardo era motorista de ônibus e teve depressão há 10 anos, após perder a mãe, Mathilde Rodrigues, que faleceu em decorrência de um câncer de mama. De luto, foi no tratamento médico e na atividade física que ele encontrou o caminho para se recuperar.

Em entrevista ao Globo, Eduardo contou detalhes sobre o dia em que Roseana foi atacada pelos cães. “Acho que não tive medo porque estava sob efeito da adrenalina do esporte. Peguei com ela uns cabos de vassoura para tentar espantar. Fui em cima dos cachorros, eles vinham pra cima de mim. E eu subia no muro, que depois vim a saber que era da casa dela”, relatou Eduardo. Ele lembrou ainda que chegou a pedir ajuda a um motorista que passava pelo local no momento, mas que os cachorros só foram embora depois que um conhecido chegou com uma faca e conseguiu passar de raspão em um dos animais.