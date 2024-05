NOVA VIDA

Roseana Murray recebe segunda alta e comemora: ‘Agora é pra valer’

Escritora foi atacada por três cães da raça pitbull no último dia 5 de abril

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de maio de 2024 às 08:45

Roseana Murray Crédito: Redes sociais

Há um mês, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, teve o braço direito dilacerado, sofreu ferimentos no rosto, no braço esquerdo e em outras partes do corpo após ser atacada por três pitbulls, em Saquarema, no Rio de Janeiro.

Após alguns retornos ao hospital para curativos e, na última quarta-feira (1º), para realizar um enxerto, procedimento cirúrgico para transplantar um pedaço de pele, e uma ressonância, Roseana celebrou a alta médica – concedida na sexta-feira (3) – e escreveu: “Agora é pra valer”.

Em uma publicação anterior à alta, a poeta posou em uma foto e escreveu que pretende retomar a vida “como se estivesse conduzindo a mais bela carruagem”.

Roseana também tem dividido com os seguidores o processo de readaptação e aprendizado da escrita com a mão esquerda. Em uma publicação no dia 29 de abril, ela mostrou animação e disse que já digitava como se sempre tivesse sido canhota.

O Ataque

Roseana foi atacada por três cães da raça pitbull no último dia 5 de abril, quando saía de casa, por volta das 6h, para uma caminhada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, hábito que mantinha diariamente. No ataque, ela teve o braço e a orelha direita arrancados. Gravemente ferida e desmaiada, a escritora foi arrastada pelos cães por cerca de 5 metros.

Após 18 dias internada, ao receber alta, ela recebeu uma homenagem especial dos funcionários do hospital, que vestiram uma camisa com a estampa “Lute como uma poeta” e anunciou alguns planos.