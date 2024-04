BAHIA NA TV

Russo Passapusso estreia como apresentador da nova temporada do ‘Papo de Segunda’: ‘Leveza’

A nova temporada de “Papo de Segunda” estreou nesta segunda-feira (22) e com um baiano no novo elenco: Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem. Ele se junta ao ator Eduardo Sterblitch, João Vicente de Castro e Francisco Bosco, além do convidado especial da semana. A estreia do programa semanal contou com a apresenta do jornalista e apresentador Pedro Bial.