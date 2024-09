REVELAÇÕES

Sabrina Sato já foi viciada em filmes pornô e brinquedos sexuais

Apresentadora do Sobre Nós Dois, do canal GNT, Sabrina Sato abriu a intimidade, durante o programa, e revelou que já foi viciada em brinquedos sexuais. A noiva do ator Nicolas Prattes relatou que, para ela, o consumo exagerado dos brinquedos fez com que ela não tivesse mais tanta vontade de fazer sexo com pessoas.