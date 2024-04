SUCESSO

Saga de ‘Harry Potter’ vai reunir mais de 100 atores, em sete volumes

Lançamento deverá ocorrer no final de 2025

A saga infantojuvenil Harry Potter, de J.K. Rowling, vai ganhar versão em audiolivro com mais de 100 atores envolvidos na produção. Serão sete livros, distribuídos exclusivamente pela Audible, plataforma da Amazon que chegou ao Brasil no ano passado, em uma parceria com a Pottermore Publishing, editora responsável mundial pela saga.