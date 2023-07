Saiba como foi o almoço com Virginia comprado por R$ 700 mil no leilão de Neymar

Finalmente aconteceu o esperado - e caro - almoço com Virginia Fonseca arrematado por R$ 700 mil no leilão do Instituto Neymar Junior realizado no mês passado. O lote foi comprado por médicos de São Paulo, que foram até Goiania para viver a experiência.



A refeição foi realizada na casa de Poliana Rocha, esposa de Leonardo, e teve a presença do sertanejo, Zé Felipe e, claro, Virginia. Já os compradores foram Guilherme Scheibel, Thiago Paoliello e Wilian Pires, que levaram acompanhantes. Guilherme levou a irmã, Thiago levou a mulher e Wilian levou a mãe.