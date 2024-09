CANTOR POP

Saiba o que Shawn Mendes falou sobre o Brasil no show do Rock in Rio

artista agradeceu pelo show

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2024 às 10:19

Shawn Mendes foi um dos destaques do festival Crédito: Tom Rose | Shutterstock

O show de Shawn Mendes no Rock in Rio no domingo, 22, trouxe o cantor de volta aos grandes palcos com estilo: além de um setlist com os maiores sucessos e algumas músicas de seu novo álbum, ele apresentou três covers, sendo um deles em português. Além disso, o cantor falou sobre a emoção de se apresentar no Brasil para o público do festival carioca.

O artista agradeceu pelo show: "Eu só quero dizer que tem muito tempo que eu não subo em um palco desse tamanho. Rio, vocês criaram o melhor e mais amável ambiente para voltar para o palco depois de um longo tempo, muito obrigado".

Shawn segurou a bandeira do Brasil durante a apresentação, enquanto cantava seu sucesso Stitches, e professou diversos "eu te amo" para os fãs presentes.

"Rio, eu só quero dizer algumas coisas sobre você. Eu me lembro quando eu vim aqui pela primeira vez, em 2017. Quando eu voltei para casa, eu senti que meu coração se abriu [enquanto esteve no Brasil]", disse.

Por fim, o cantor elogiou os brasileiros: "Eu pensei muito sobre esse país, e as pessoas nele. Brasileiros são as luzes mais brilhantes, as pessoas mais bonitas. O Brasil nunca deixa essa dor vencer".