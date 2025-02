TURISMO

Saiba quem é a baiana que se destaca como guia de turismo na Coreia do Sul

Rebeca Igdal é a única brasileira credenciada pelo órgão de turismo do governo sul-coreano para exercer a função.

A soteropolitana Rebeca Igdal é uma das principais referências para brasileiros que desejam viajar para a Coreia do Sul. Em seu perfil no Instagram, ela compartilha com 168 mil seguidores, diariamente, aspectos da cultura, tradições e hábitos coreanos, além de apresentar os mais variados pontos turísticos e cenários de doramas em Seul, cidade onde reside desde 2018.>