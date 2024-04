CINEMA

Sala de Arte retorna funcionamento nesta semana

A Sala de Arte do Museu Geólogico da Bahia retomará o funcionamento nesta semana após uma pausa no serviço para reforma. Nas redes sociais, o equipamento anunciou que o cinema retorna nesta quinta-feira (4), e o CineSom Cartola volta na sexta (5).

"A nossa última homenagem a Cartola aconteceu em outubro de 2022, também com o nosso querido Pedro de Rosa Morais, quando o CineSom ainda estava dando os seus primeiros passos! Será delicioso imergir novamente no universo de Agenor de Oliveira, um dos maiores sambistas do nosso país", declarou a organização do espaço, nas redes sociais.