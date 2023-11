Saladearte CineMAM Bahia exibe documentário que homenageia Chico Liberato, de 7 a 13 de dezembro

“A vida é da cor que pintamos" é o documentário que homenageia o cineasta Chico Liberato. Crédito: Divulgação

O lançamento do documentário que homenageia o cineasta Chico Liberato, “A vida é da cor que pintamos" acontece na Saladearte Cine MAM, dia 07/12, às 19h, apenas para convidados, seguido de bate-papo com a equipe técnica e familiares que participaram da obra. O longa fica em cartaz até 13/12, aberto ao grande público.



São 93 minutos de exibição sobre a vida e a obra de Chico Liberato, mesclando imagens documentais com desenho animado e desvendando a influência de fatos marcantes da vida do cineasta até o momento de realização da sua obra mais significativa, o longa em desenho animado Boi Aruá.

A produtora Candida Luz Liberato, filha do artista, também assina a co-direção da obra, junto com o diretor Jorge Alfredo Guimarães. A distribuição está sendo realizada pela Boulevard Filmes, com amplitude de 25 a 50 salas, com lançamento que ainda prevê pré-estreias, sessões com debate, parcerias com museus e exibições cineclubistas. Entre as principais praças estão Salvador, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória do Espírito Santo.

"O título do documentário foi uma escolha baseada numa fase da pintura de Chico Liberato, em que ele assinou várias obras com a nomenclatura 'A vida é da cor que pintamos’. Outros membros da nossa família também participaram desse filme, como uma homenagem derradeira’’, revela Candida Luz Liberato.

Obra singular

Francisco Liberato de Matos, conhecido como Chico Liberato, artista plástico e cineasta, terá sua história contada pelas suas próprias obras, depoimentos da família e amigos, assim como imagens audiovisuais do seu cotidiano criativo na casa que testemunhou fatos marcantes da sua vida pessoal e profissional, sua produção artística, os inúmeros encontros com artistas, o surgimento de ideias e movimentos artísticos, assim como a construção da sua família e a transformação de muitas pessoas que tiveram a sorte de interagir com ele.

“Tem cenas do dia a dia de Chico Liberato nesta casa, no quintal, colhendo mangas, bananas, jacas, recebendo amigos… E também trouxemos imagens do seu legado nas artes plásticas e no cinema de animação para ilustrar ou dramatizar sentimentos.”, explica a co-diretora, Candida Luz.