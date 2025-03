GRATUITO

Salvador Norte Shopping sedia festival gastronômico de churrasco

Clube do Fogo acontece nos dois últimos finais de semana de março

O Salvador Norte Shopping sedia, neste sábado (22), domingo (23) e no último final de semana de março, o Clube do Fogo, festival gastronômico de churrasco, com atrações musicais e acesso gratuito. Aos sábados, o evento acontece das 11h às 21h, e aos domingos, das 11h às 20h, sempre no estacionamento externo L1. >