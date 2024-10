CULTURA

Salvador recebe espetáculo especial em homenagem aos Beatles

A capital baiana prepara pra receber um espetáculo especial em homenagem aos Beatles, uma das mais importantes bandas da história da música mundial. O show “Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute” acontece no dia 14 de dezembro, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla ou diretamente na bilheteria do Teatro.