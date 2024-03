EXPOSIÇÃO

Salvador receberá mostra do nigeriano Mudi Yahaya

Exposição será no Muncab, aberta ao público a partir do dia 22 de março

Publicado em 18 de março de 2024 às 19:38

À esquerda, Mudi Yahaya. À direita, uma foto feita por ele Crédito: divulgação

Será aberta nesta quinta-feira (21), no Museu da Cultura Afro-Brasileira (Muncab), a exposição internacional Reverberações – Refletindo a Impressão da Memória Africana, com obras do nigeriano Mudi Yahaya. Neste primeiro dia, a entrada é restrita a convidados, mas a partir do dia 22, é aberto ao público. A exposição segue até 21 de junho, com visitação das 10h às 18h.

A mostra é um testemunho visual da influência dos retornados brasileiros nos países da Nigéria, Benin, Gana e Senegal. A exposição traz, ainda, um espaço de debate e pensamento sobre a presença negra muçulmana e tece importantes ilações com os Malês e a revolta ocorrida na capital baiana em 1835.

A exposição apresenta as obras do artista contemporâneo Mudi Yahaya, um dos principais expoentes da cena artística da Nigéria. Yahaya, utilizando principalmente a fotografia como meio de expressão, traça um retrato vívido das identidades híbridas africanas, explorando os diversos dialetos visuais, moedas e vocabulários presentes nas culturas dos países em questão.

"Reverberações aborda questões históricas e de identidade, destacando o papel da fotografia na discussão sobre a escravidão e as identidades únicas dos abolicionistas e escravizados", explica Mudi Yahaya. "As fotos específicas examinadas na exposição ilustram as diversas maneiras pelas quais a escravidão afetou as vidas e identidades das pessoas e grupos envolvidos."

Uma série de rodas de conversa enriquecerá ainda mais a experiência nos primeiros dias do evento. Estes bate-papos contarão com a participação do artista Mudi Yahaya, além de especialistas que dialogam com o tema da exposição. Entre os palestrantes estão as doutoras Livia Vaz e Amanda Medeiros, nos dias 19 e 20 de março, e os doutores Osmundo Pinho e Samuel Vida, nos dias 22 e 23 de março, respectivamente, sempre às 17h.

Sobre Mudi Yahaya

Mudi Yahaya é um artista visual que foca em explorar identidades africanas híbridas através de diferentes linguagens visuais, moedas e vocabulários. Ele examina como essas identidades se relacionam com questões políticas, filosóficas, históricas, religiosas, de poder, violência, intolerância, gênero e raça, especialmente em um contexto digitalizado de mídia. Seu trabalho também investiga as relações entre imagens e as estratégias de desconstrução pós-colonial e descolonização da identidade africana em ambientes africanos e não africanos. Além disso, ele se interessa por arquivos fotográficos, explorando contra-narrativas e a relação entre esses arquivos e a ideia de nação e identidade nacional. Seus projetos conceituais de arquivo destacam a performatividade e a multimodalidade das fotografias, influenciando a construção semiótica com significado sociocultural.

Exposição "Reverberações – refletindo a impressão da memória africana" de Mudi Yahaya

Datas: de 22 de março até 21 de junho de 2024

Horário: Das 10h às 18h

Local: Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira - MUNCAB (R. das Vassouras, 25 - Centro Histórico, Salvador-BA)