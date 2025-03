RODA DE SAMBA

Samba da Resistência homenageia as mulheres em Itapuã

Neste sábado (15) a partir das 17h, Seu Régi de Itapuã e Pedrão Abib convidam Dona Salvadora e Gal do Beco

O Mês da Mulher será comemorado em grande estilo em mais uma edição do tradicional “Samba da Resistência”. Produzido pela Diversom, o samba encabeçado pelo mestre Seu Régi reunirá uma seleção de sambistas sob o violão de Pedrão Abib neste sábado (15), a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento, em Itapuã. >