Samba Piatã acontece neste domingo (28) com Menos é Mais, Dilsinho, Ferrugem e mais; confira

Evento vai acontecer no Parque de Exposições Salvador

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 12:36

Samba Piatã Salvador Crédito: Divulgação

Um dos maiores eventos de samba de Salvador, o Samba Piatã, vai acontecer neste domingo (28), a partir das 12h, no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

Com a temática, "O Fantástico Mundo do Samba", o evento contará com grandes nomes do samba como: Menos é Mais, Dilsinho, Suel, Marvvila, Ferrugem, Kamisa 10, Caju pra Baixo, Akatu, Pagode do Adame, Escandurras, Belito e Resenha do Rafinha+.

Este ano, as apresentações ocorrem de forma intercalada, para prestigiar o público que circula por todos os espaços do evento. Além do palco principal, o Samba Piatã contará com o palco Roda de Samba Stanley, com palco 360°, com uma super roda de samba.

A festa terá três setores: Arena, Área Vip e o Open Bar, com água, cervejas (Brahma Duplo Malte e Budweiser), Vodka, Frozen. Na compra do setor Open Bar, o público recebe um Stanley Everyday, personalizado, que será entregue no dia do evento.