CULTURA

Sambaiana faz abertura dos ensaios de outono no Dia da Mulher Sambista

No próximo sábado (13), a partir das 20h, a banda Sambaiana faz a abertura da temporada dos ensaios de outono na Colaboraê, no Rio Vermelho. No show de estreia, haverá uma comemoração especial: será celebrado pela primeira vez no Brasil, o Dia da Mulher Sambista, instituído no último dia 04 pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.