Sandra Annenberg e Ernesto Paglia celebram 27 anos de casamento

Sandra Annenberg, 55, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (21), para comemorar seus 27 anos de casada com Ernesto Paglia, de 64. No Instagram, a jornalista, que é casada desde 1996, declarou que o amor dos dois "só aumenta" com o passar dos anos e compartilhou um registro em que aparece ao lado do marido, revisitando uma foto do dia da cerimônia.



Nos comentários do post, fãs celebraram e elogiaram a união de Sandra e Ernesto. "Como são lindos, meu Deus! Estou indo em busca de chegar assim com meu amor, vocês inspiram", escreveu uma internauta. "Parabéns a esse casal lindo! Desejo mais amor e cumplicidade à vocês!", desejou outra. "Sou fã desse casal!", assumiu uma admiradora. "Felicidades, sempre!", disse um seguidor.