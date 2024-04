PRECONCEITO

Sandra Sá revela comentários sobre etarismo após casar com mulher 29 anos mais nova

A cantora Sandra Sá é uma mulher lésbica assumida e nunca escondeu de ninguém. Aos 68 anos, a artista se casou com uma mulher 29 anos mais nova e não liga muito para as críticas.

"Quando me casei com a Simone, teve alguém que falou para ela que além de sapatona, ela era agora cuidadora de idosos", disse rindo.

Ela comentou que a esposa fez do limão uma limonada, pegando os comentários preconceituosos e escrevendo uma crônica: "Dessa frase a Simone está escrevendo uma crônica que deve virar minissérie. Não vou me estressar com a infelicidade alheia. Queremos nos casar de novo de três em três anos para celebrar e juntar os amigos".

Ainda no bate-papo, ela revelou que o filho, Jorge de Sá, não teve o padrinho, Cazuza, no aniversário de 1 ano devido à condição em que o cantor estava na época.

"Falavam que eu era maluca em deixar o Tiquito (como ela chama Jorge) com o Cazuza. Eu sei o padrinho que escolhi para o Tiquito. No dia do primeiro aniversário do meu filho, Cazuza ligou e disse que não ia porque o afilhado dele nunca o veria no estado em que estava. Eu achei isso a coisa mais incrível e agiria da mesma forma. Éramos três crianças”, recorda.