Sandy 'choca' ao confessar o uso de vibradores: 'Sei ensinar'

A cantora Sandy, de 40 anos, sempre entra em polêmicas quando o assunto é intimidade. A famosa, que raramente expõe a vida pessoal, foi no primeiro podcast da carreira, e conversou sobre masturbação.



No bate-papo com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no Quem Pode, Pod, no YouTube, Sandy comentou que é muito grudada com o marido, e faz de tudo para controlar a agenda só para ficar mais próxima do companheiro. Questionada sobre a relação sexual, a cantora disse que sempre se vira sozinha quando o Lucas Lima não está por perto.